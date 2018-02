„Skromny chłopak ze wsi Ząb” – mówi o sobie Kamil Stoch. Od co najmniej czterech lat skoczek narciarski z najwyżej położonej miejscowości w Polsce (1013 m n.p.m.) jest jedną z największych ikon polskiego sportu. Nigdy nie lubił porównań do swojego wielkiego poprzednika Adama Małysza, ale co najmniej w jednym go przypomina. Całkowicie skupiony na treningu i rywalizacji, jak ognia boi się statusu celebryty. W Soczi osiągnął to, co nie udało się Małyszowi, sięgnął po złoto olimpijskie w obu konkursach indywidualnych.

– Oddałbym wszystkie swoje medale za ten jeden Kamila – powiedział wtedy Małysz, a potem dorzucił kultowe stwierdzenie, że „Stoch już nic nie musi”.

Nie musi, ale chce. Lata po wielkim sukcesie w Soczi nie były dla Stocha bajką. Kontuzja,...