Trzy partie nacjonalistyczne, które mają większość w parlamencie w Barcelonie, od dwóch tygodni nie mogą powołać nowego rządu, bo Puigdemont upiera się, że na czele gabinetu może stać jedynie on. Domaga się, by powołano go na premiera zaocznie, a jeśli to się nie uda – żąda utworzenia faktycznego superrządu za granicą, który będzie wydawać polecenia figurantowi w Katalonii.

Jak by tu rządzić zdalnie

Wysłannicy Lewicy Republikańskiej, partii Razem dla Katalonii oraz Jedności Ludowej próbują rozwiązać kwadraturę koła, która polega na tym, że Puigdemont nie może zostać premierem zaocznie, na odległość, telemostem, przez...