Północnokoreańskie parady to pokazy potęgi zbrojnej robione na użytek świata, który wypatruje nowych modeli rakiet w rękach reżimu. Dzisiejsza odbyła się jednak dyskretnie. Pjongjang poinformował o niej dopiero po zakończeniu, a państwowa telewizja nabrała wody w usta. Od rana emitowała filmy patriotyczne, zazwyczaj to wstęp do transmisji. Tym razem było inaczej. Niewykluczone, że w ciągu dnia propaganda pokaże odpowiednio przygotowaną relację z wydarzenia.

- Wygląda na to, że parada rozpoczęła się o 10.30 czasu miejscowego - podała agencja Yonhap, która powołuje się na anonimowe źródła w południowokoreańskim rządzie. Na zdjęciach satelitarnych z przygotowań do parady amerykański portal NorthKorea38 doliczył się 13 tys. żołnierzy i 110 baterii artyleryjskich.

Parada Kima

