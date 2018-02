- Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia apelacji prokuratury - mówiła sędzia Monika Jankowska. W czwartek uznała, że?zachowanie Obywateli RP nie wypełniało znamion przestępstwa. Prokuratura zarzuciła im, że bezprawnie wdarli się na teren Sejmu.

- Sąd okręgowy podziela przekonanie, że oskarżeni - przekraczając murek wysoki na ok. 50 cm - nie wdarli się na teren wokół Sejmu.?Nie sposób traktować murku jako ogrodzenia. To obiekt architektury ogrodowej, substytut ławki czy siedziska. Jego funkcja jest wyłącznie estetyczna.?Z nagrań monitoringu jasno wynika, że murek jest niski i przekroczono go jednym krokiem. Zatem nie pełni funkcji ogrodzenia - mówiła sędzia.

Kto wdziera się do cudzego domu...

Sprawa dotyczyła wydarzeń z listopada 2016 r.,...