Michaiła Listowa z Archangielska miejscowy sąd uznał za „ekstremistę” i wlepił mu mandat za umieszczenie w sieci zdjęcia z Defilady Zwycięstwa na placu Czerwonym w 1945 r. Nie, nie, w Rosji nie ma zakazu szerzenia totalitarnej ideologii komunistycznej; niemniej kara jest za to, że Listow zamieścił na swoim koncie w portalu Vkontakte sławną historyczną fotkę, która zresztą zdobi podręcznik historii dla kasy 11. rosyjskich szkół...

Chodziło mu o to, że bohaterscy czerwonoarmiści, którzy 24 czerwca 1945 r. rzucali zdobyte na wrogu sztandary jednostek niemieckich na ziemię przed Mauzoleum Lenina, nie ozdabiali swych mundurów wstążką św. Jerzego, która w ostatnich latach stała się w Rosji symbolem „wielkiego zwycięstwa”. Do fotki dołączył podpis, zwracając się do ...