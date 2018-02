Na pierwszy rzut oka to historia genialnego szaleńca – wizjonera, cudownego dziecka biznesu, który za młodu wymarzył sobie, by polecieć na Marsa. I policzył, że przy tradycyjnym sposobie budowy rakiet i statków kosmicznych nigdy go nie będzie na to

stać. Doszedł więc do wniosku, że sam musi je sobie zbudować.

Zainwestował w to wszystkie pieniądze, które zarobił na sprzedaży serwisu internetowych płatności PayPal. I dopiął swego – stworzył firmę SpaceX, zatrudnił najlepszych inżynierów w branży. I ledwie w dekadę zbudował od podstaw nową rakietę, posłał ją na orbitę, a dzisiaj – po kolejnych kilku latach – już w pobliże Marsa.

