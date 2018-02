1 ZDJĘCIE Tani kredyt gotówkowy. (123RF)

Rada Polityki Pieniężnej jest teraz bardziej tego pewna niż jeszcze kilka miesięcy temu. Nie ma powodów do podwyżki stóp procentowych do końca 2018 roku, a możliwe, że jeszcze dłużej. A to oznacza, że kredyty nadal będą rekordowo tanie.