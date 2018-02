Pretekstem do zmian składu Parlamentu Europejskiego jest brexit, po którym zwolnią się 73 miejsca po deputowanych z Wielkiej Brytanii. Europosłowie zaproponowali w środę, by 27 z tych miejsc rozdzielić między resztę krajów Unii, a 46, przynajmniej tymczasowo, zlikwidować. To zmniejszyłoby europarlament w wyborach w maju 2019 r. z obecnych 751 do 705 europosłów.

Jak podzielić mandaty

– Niezagospodarowane 46 mandatów można traktować m.in. jako rezerwę pod przyszłe rozszerzenia. Komisja Europejska mówi, że realistyczne jest przyjęcie Serbii i Czarnogóry do Unii około 2025 r. Serbii musiałoby przypaść około 17 mandatów, a Czarnogórze sześć –...