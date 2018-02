Dlatego Belg wyleciał z Warszawy natychmiast po zawarciu umowy z PZPS. Musi zdążyć na trening, który poprowadzi w czwartek o godz. 9.30 rano.

Dotąd szefowie PZPS – zatrudniający zagranicznych selekcjonerów nieprzerwanie od 2005 r. – wymagali, żeby trener kadry narodowej skupił się na niej absolutnie. Choć byli tacy, którym zależało na utrzymaniu dwóch posad.

Heynen rozstaje się jedynie z reprezentacją Belgii – zrywa kontrakt, tuż po nominacji od PZPS zwierzał się, że robi to pierwszy raz, i była to najtrudniejsza, najbardziej bolesna dla niego decyzja w karierze. Pozostanie jednak trenerem w Friedrichshafen, 60-tysięcznym miasteczku nad Jeziorem Bodeńskim przytulonym do szwajcarskiej granicy. Tamtejsza drużyna to aktualny lider Bundesligi, w tym sezonie wygrała ...