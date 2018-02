Młodsza siostra Kim Dżong Una weźmie udział w piątkowym otwarciu igrzysk zimowych w Pjongczangu. Urodziwa Kim Yo-jong to wpływowa figura reżimu, jest członkiem biura politycznego, pracuje w dziale propagandy i ukazuje się często u boku brata. Podobnie jak on pobierała nauki w prywatnej szwajcarskiej szkole, podobno jest bardzo bliska Kim Dżong Unowi. Obserwatorzy zastanawiają się, czy zabierze do Korei Południowej przesłanie od brata.

Problematyczna wizyta

W Pjongczangu będzie mogła obejrzeć wspólny przemarsz reprezentacji obu Korei. Będą szły ramię w ramię pod wspólną flagą olimpijską. Na igrzyskach, które potrwają od 9 do 25 lutego, takich symboli ocieplenia między Koreami nie zabraknie.

Stany Zjednoczone, które obawiają się, że Korea Północna użyje...