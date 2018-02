Dziennikarze norweskiej telewizji NRK dowiedzieli się, ile leków wysłał do Pjongczangu norweski komitet olimpijski.

Na liście jest?1800 dawek Symbicortu, 1200 dawek Atroventu, 1200 dawek Alvesco, 360 dawek Ventolinu i 1200 dawek Airomiru, wszystko ułożone bezpiecznie w torbach obsługi medycznej drużyny, która zdobyła najwięcej medali zimowych igrzysk olimpijskich w historii i której troje sportowców to rekordziści pod względem liczby zdobytych medali (Ole Einar Bjoerndalen - 13, Bjoern Dahlie 12 i Marit Bjoergen 10).

W sumie jest to ponad 6000 dawek leków na astmę.?-?Jest do dużo leków i jest to liczba zastanawiająca. Po co taki zapas misji medycznej - zastanawia się dyrektor polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.

- W naszej ekipie chorzy na...