- To prawo jest nierozważne. Nie powinno się przepisywać historii na nowo - to nigdy nie jest dobry pomysł - powiedział Jean-Yves Le Drian we francuskiej telewizji informacyjnej BFM TV. - Wszystko,?co może wypaczyć pamięć o przeszłości, jest negatywne - dodał.

"Podpiszę ustawę, ale skieruję ją też do TK". Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie ustawy o IPN

Zdaniem szefa francuskiej...