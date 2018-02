- Liczyłem na to, że szperając przy procesie legislacyjnym ustawy o IPN, zbiorę materiał do tekstu o tym, dlaczego konsultacje publiczne są dobre dla władzy. Niestety, wyszedł hardcore - napisał na Twitterze Piotr Trudnowski z zarządu Klubu Jagiellońskiego, prawicowego think tanku z Krakowa.

We wtorek opublikował swoje ustalenia na łamach serwisu Jagielloński 24. Wynika z nich, że rządzący podczas prac nad ustawą o IPN ominęli procedurę, która mogła oszczędzić Polsce dyplomatycznego sporu z Izraelem i USA. Przy okazji mogło dojść do złamania regulaminu rządu...