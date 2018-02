6 ZDJĘĆ Trzęsienie ziemi na Taiwanie, Hualien, 7 lutego 2018 (Fot. AP)

Do silnego trzęsienia ziemi doszło we wtorek w miejscowości Hualian na Tajwanie. Co najmniej siedem osób nie żyje, ponad 250 jest rannych. Ratownicy poszukują w gruzach kilkudziesięciu zaginionych.