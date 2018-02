Zanim PiS przejął władzę, 42-letni dziś Obajtek, absolwent technikum weterynaryjnego i zaocznych studiów ochrony środowiska na prywatnej uczelni w Radomiu, przez dziewięć lat był wójtem gminy Pcim w Małopolsce. Do ludzi będących w potrzebie chodził z czekoladkami, pytał, jak może pomóc. Wyremontował ryneczek, wprowadził bezpłatne gabinety stomatologiczne dla dzieci, zapewnił miejsca w przedszkolach. „Każda gmina to Pcim” – stawiał go za wzór sam Jarosław Kaczyński.

Polityczne eventy dla PiS

Mocno wszedł też w działalność partyjną...