Do wtorku izraelskie władze sugerowały, że podpisanie ustawy o IPN przez prezydenta Dudę doprowadzi do odwołania ambasador Anny Azari z Warszawy na konsultacje do Izraela. Jednak takiej decyzji we wtorek nie podjęto, a wiceszefowa dyplomacji Cipi Chotaweli (ministrem spraw zagranicznych jest sam premier Beniamin Netanjahu) zapowiedziała dalsze kontakty z Warszawą – w celu wprowadzenia poprawek do ustawy.

Izraelski MSZ wyraził nadzieję, że uda się to przed zakończeniem rozpatrywania ustawy w Trybunale Konstytucyjnym. Tylko niektóre izraelskie media wyjaśniały, że decyzja Dudy o podpisie ustawy i dopiero później skierowaniu jej do TK nie zawiesza jej wejścia w życie. Nie donoszono też o zmianach, które w ostatnich dwóch latach rząd PiS wprowadził w TK (czyli o stopniu jego aktualnej niezależności od władzy wykonawczej)...