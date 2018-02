1 ZDJĘCIE Delegaci zjazdu SPD głosują za rozmowami koalicyjnymi z chadecją, Bonn 21 stycznia 2018 r. (Fot. Michael Probst / AP Photo)

Nawet jeśli politykom CDU, CSU i SPD uda się dogadać co do kształtu i programu przyszłego rządu Niemiec, ostatni głos w tej sprawie będzie należeć do szeregowych socjaldemokratów. A oni mogą powiedzieć "nie".