2 ZDJĘCIA Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini i przewodniczący czarnogórskiego parlamentu Ivan Brajović. Podgorica, 1 marca 2017 r. (Adel Omeragic/AFP/East News)

Ugruntowana praworządność to jedyna droga Bałkanów Zachodnich do UE. - Wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości. Kraje, które aspirują do Unii, muszą nie tylko "respektować" wartości europejskie, ale także nimi żyć - mówi komisarz UE Johannes Hahn.