Blisko 70 lat od zerwania stosunków dyplomatycznych między Chinami Mao a Watykanem oraz wygnania zachodnich misjonarzy gotowy jest dokument, który usuwa najważniejszą przeszkodę na drodze ich normalizacji. Watykański dyplomata, z którym rozmawiał Reuters, twierdzi, że strony są bliskie porozumienia w sporze o mianowanie biskupów. W Kościele katolickim to przywilej papieży, ale chińskie władze chcą to robić we własnym zakresie.

– Zapowiada się historyczny przełom – mówi rozmówca Reutersa, dodając, że może do niego dojść w ciągu kilku miesięcy.

O tym, że jest blisko przywrócenia stosunków dyplomatycznych, napisał w piątek „The Global Times”, dziennik uważany za chińską tubę rządową. Gazeta chwali „mądrość” Franciszka, który potrafił rozwiązać...