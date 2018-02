1 ZDJĘCIE Prezydent Andrzej Duda (Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta)

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o IPN, ale skieruje ją do Trybunału. - To rozwiązanie najgorsze z możliwych - uważa prof. Wojciech Sadurski. - To gra polityczna: niby chcę pokazać niezależność, ale krzywdy swojej partii nie zrobię - komentuje prof. UW Marcin Matczak. - Przejmujesz Trybunał i wykorzystujesz go do stemplowania ustaw. Nie dajmy się złapać na ten chwyt - dodaje prof. Laurent Pech.