eCard, eService, First Data Polska, PayTel, PKO BP i ING Bank to pierwsi agenci rozliczeniowi, którzy przystąpili do programu rozwoju płatności bezgotówkowych realizowanych przez fundację Polska Bezgotówkowa.

Każdy przedsiębiorca, który chce akceptować karty, musi podpisać umowę właśnie z agentem. To on instaluje terminale i rozlicza transakcje.

Ale przyjmowanie kart kosztuje. Przedsiębiorca musi kupić terminal lub zapłacić za jego dzierżawę. Od każdej transakcji pobierana jest też prowizja, którą dzielą się agent rozliczeniowy, bank, który wydał kartę, oraz organizacja płatnicza (np. Visa, MasterCard), której logo jest na karcie. Mały sklep może płacić nawet 1-1,5 proc. od każdej transakcji.

Z badań firmy Polasik Research wynika, że wysokie koszty...