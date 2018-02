Przedszkola działają przez cały rok, bez przerw na ferie czy wakacje – tyle w teorii. W praktyce w lipcu i sierpniu w większości miast przedszkola pracowały dotąd w systemie dyżurowym. Niektóre czynne były przez dwa tygodnie, inne wcale.

W czasie gdy nauczyciele mają urlopy lub w budynkach prowadzone są remonty, dzieci przenosi się do innych placówek. A to wywołuje wiele komplikacji dla rodziców, którzy nierzadko muszą dowozić dzieci na drugi koniec miasta. Do tego dochodzi stres u samych przedszkolaków.

Furtka w przepisach, drzwi przedszkola zamknięte

Minister edukacji narodowej postanowiła odpowiedzieć na prośby rodziców, aby zmienić zasady pracy placówek w wakacje. W marcu wydała nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli...