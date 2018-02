Podpisany w 1987 r. protokół montrealski (wszedł w życie dwa lata później) uchodzi za najbardziej skuteczny w historii traktat międzynarodowy mający na celu ochronę środowiska naturalnego. Chroni, oczywiście, także ludzi, bo przecież ciągle jesteśmy tego środowiska częścią.

Protokół montrealski zobowiązuje państwa, które go podpisały, do wycofania z użycia substancji chemicznych przyczyniających się do ubożenia powłoki ozonowej w stratosferze - warstwie atmosfery rozciągającej się na wysokości 10-50 km.

Bez stratosferycznego ozonu (O3) - powstającego głównie nad rejonami tropikalnymi i rozprowadzanego po całej stratosferze przez cyrkulację atmosferyczną - nie byłoby życia na powierzchni Ziemi (choć dałoby sobie radę m.in. w oceanie)

...