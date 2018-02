Aronson, ps. „Rysiek”, to ocalały z Holocaustu żołnierz Kedywu AK, ranny w powstaniu warszawskim. Mieszka w Izraelu, w 2007 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta. Teraz, po wybuchu międzynarodowego skandalu wokół ustawy o IPN, skontaktował się z nami i opowiedział historię sprzed lat. Jej bohaterem jest Maciej Świrski, były prezes Reduty Dobrego Imienia, który doprowadził do nowelizacji przepisów o Instytucie. Dzisiaj jest on wiceprezesem Polskiej Fundacji Narodowej, która otrzymała od spółek skarbu państwa 243 mln zł, i członkiem rady nadzorczej PAP.

W sierpniu 2014 r....