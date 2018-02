1 ZDJĘCIE Jednolity Plik Kontrolny (Maciej Bednarek)

Do 26 lutego blisko 1,6 mln przedsiębiorców musi przesłać informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Do tej pory do fiskusa trafiło zaledwie 12,5 tys. plików.