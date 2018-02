Justin Timberlake miał pracowity weekend. Wydał długo wyczekiwaną płytę "Man of the Woods" i wystąpił w przerwie słynnego Super Bowl, finału ligi futbolu amerykańskiego. Czy to wystarczyło, by tydzień po nagrodach Grammy odebrać Bruno Marsowi tytuł króla popu?

Właściwie ten tytuł powinien mu się należeć przez zasiedzenie. Można odnieść wrażenie, że Justin jest następcą tronu niewiele krócej niż książę Karol. Po śmierci Michaela Jacksona i dobrowolnej abdykacji Prince’a (który co prawda do śmierci tworzył muzykę, ale listy przebojów odpuścił już dawno) nie pojawił się w amerykańskim popie wokalista, który bez cienia wątpliwości mógłby zająć ich miejsce. Timberlake był najbliżej, także stylistycznie.

Wokalista renesansu

To wokalista,...