– Co się dzieje, gdy biały szczur pokryje czarnego szczura? – pyta nauczycielka.

– Wszystkie ich dzieci będą czarne – odpowiada nastoletnia uczennica w białym hidżabie.

W 23-osobowej klasie, którą odwiedzili reporterzy portalu Al-Monitor w syryjskim mieście Derik, jest tylko trzech chłopców. Nie dlatego, że rodzice wolą posyłać do szkoły dziewczynki – smutna wojenna rzeczywistość jest taka, że chłopcy są albo żołnierzami, albo uchodźcami. Ale w wielu innych miejscach w podobnie trudnej sytuacji nie zawracaliby sobie głowy edukacją dziewcząt, które siedziałyby w domu, czekając na szybkie zamążpójście. Tutaj nie tylko chodzą do szkoły, ale uczą się na lekcjach biologii o rozmnażaniu, co islamskim radykałom – bywało, że odległym o strzał z...