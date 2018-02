W listopadzie ubiegłego roku fundacja ePaństwo zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o podanie listy sędziów (imion, nazwisk oraz miejsc pełnienia funkcji), którzy odbywali wizyty w siedzibie ministerstwa w 2017 r., wraz z?zaznaczeniem dat tych wizyt.

Czy sędziowie angażowali się w tworzenie ustaw sądowych?

Po co fundacji taka lista? – Od początku konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, a później wokół „reformy” wymiaru sprawiedliwości, pojawiały się głosy o zaangażowaniu niektórych sędziów w prace nad projektami ustaw w tych obszarach. Do tego dochodziły jeszcze informacje o sędziach, którzy byli zainteresowani zmianami, by samemu objąć funkcje w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Chcieliśmy się...