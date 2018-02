Nie ma najmniejszej wątpliwości, kto jest odpowiedzialny za obozy zagłady, kto je prowadził i kto zamordował w nich miliony Żydów europejskich – to Niemcy. To nasz kraj i nikt inny popełnił to zorganizowane masowe morderstwo. Pojedynczy kolaboranci niczego tu nie zmieniają” – pisze niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel, komentując spór o polską ustawę o IPN.

„Polska może być pewna, że każda forma fałszowania historii, jak sformułowanie »polskie obozy koncentracyjne«, zostanie przez nas jednoznacznie odrzucona i ostro potępiona”. Oświadczenie stwierdza – jak już wielokrotnie wcześniej – że Niemcy „będą przekazywać pamięć o tych okrucieństwach młodym pokoleniom i nie dopuszczą żadnej relatywizacji [historii]”.

...