Decydujący punkt zdobył w niedzielę 21-letni Hubert Hurkacz (ATP 224), który łatwo 6:3, 6:2 pokonał sześć lat starszego Toma Kocevara-De?mana (ATP 831) 6:3, 6:2.

Początkowo rywalem Hurkacza miał być Blaž Rola (ATP 195). W niedzielnym deblu Słoweniec uszkodził kolano i zamiast ponownie wyjść na kort, pojechał na prześwietlenie. Kocevar-De?man był wypoczęty, ale to gracz o kilka klas słabszy - i od Roli, i od Hurkacza. W rankingu ATP doszedł najwyżej do 351. miejsca, ale było to ponad dwa lata temu. W całej karierze zarobił zaledwie 43 tys. dol. i...