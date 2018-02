Chęć udziału w walce 18 marca o Kreml deklarowało tym razem wyjątkowo dużo, bo 64 pretendentów (więcej było tylko w 1996 r. – 78). Ostatecznie po tym, jak Centralna Komisja Wyborcza zakończyła w środę wieczorem przyjmowanie podpisów z poparciem dla ubiegających się o prezydencki fotel, ostał się tylko co ósmy z nich.

Dwaj jako przedstawiciele partii dysponujących frakcjami w Dumie niczego nie musieli zbierać. To nacjonalista, 72-letni Władimir Żyrinowski (to jego szóste podejście do Kremla) oraz nowicjusz w polityce federalnej, wysunięty przez Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej 58-letni dyrektor podmoskiewskiego Sowchozu (w rzeczywistości spółki z o.o.) im. Władimira Lenina Paweł Grudinin.