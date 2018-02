O tym, że Uma Thurman prędzej czy później zabierze głos w sprawie akcji #MeToo, było wiadomo od wielu tygodni. Trzy miesiące temu w rozmowie z "Access Hollywood" zapowiedziała, że zrobi to, gdy tylko zacznie się czuć "mniej zła".

?

W wywiadzie, który został opublikowany w "New York Timesie" wyznała: - Czuję się okropnie w związku z tymi wszystkimi kobietami, które zostały zaatakowane po mnie. Jestem jednym z powodów, dla których inne młode kobiety wchodziły same do jego pokoi hotelowych, podobnie jak ja.

Do molestowania miało dojść,...