1 ZDJĘCIE Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych i jego zastępca Maciej Wąsik (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Wniosek o przesłuchanie przez komisję weryfikacyjną Platforma zapowiedziała w sobotę po tekście "Wyborczej". R. to jedna z głównych postaci afery reprywatyzacyjnej. Twierdzi, że ludzie odpowiadający dziś za służby specjalne kilka lat temu chcieli, by został ich informatorem, i mieli go przekonywać do wspólnych interesów.