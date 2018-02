Prezes Prawa i Sprawiedliwości był pytany o kryzys dyplomatyczny, który wywołała uchwalona przez Sejm i Senat ustawa o IPN. Wprowadza ona kary więzienia za przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności za nazistowskie zbrodnie.

– Z całą pewnością to sytuacja wymagająca głębokiej analizy. Trzeba rozumieć, co tutaj się stało. Nam odmówiono prawa do obrony własnej godności. Godności narodu, któremu się w sposób skandaliczny przypisuje winy innego narodu, narodu niemieckiego. Następuje zamiana ról i to w sytuacji, kiedy Polacy byli pierwszą ofiarą. Polacy, obywatele polscy, a więc także obywatele narodowości żydowskiej. Byli pierwszą ofiarą najazdu, ale nie...