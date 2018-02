Sprawę sądową przeciwko ABW i CBA zainicjowała w?2015 r.?fundacja Panoptykon. W ramach monitoringu wysłała wnioski do służb z pytaniami, czy dysponują narzędziami służącymi do automatycznego przeszukiwania internetu – w tym portali społecznościowych- pod kątem słów kluczowych. Chciała też wiedzieć, czy służby mają narzędzia do automatycznej analizy danych o lokalizacji osób za pomocą danych z logowaniach do stacji BTS lub sieci WI-FI oraz czy wykorzystują narzędzia do automatycznej analizy zachowań osób obserwowanych w ramach systemu monitoringu wizyjnego. Organizacja pytała także, czy służby mają drony.

Zarówno CBA, jak i ABW odmówiły udostępnienia informacji. Uznały, że wnioskowane dane mają charakter niejawny. Panoptykon złożył skargi do sądu administracyjnego.

...