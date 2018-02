1 ZDJĘCIE Bojownicy ISIS

Ścinali, krzyżowali albo wieszali, a światu wmawiali, że życie w kalifacie to bajka. My pokazaliśmy prawdę, dlatego nie ma już dla nas bezpiecznych miejsc - opowiadają członkowie kampanii "Raqqa is Being Slaughtered Silently". Dokumentalny film z ich udziałem zatytułowany "Miasto duchów" właśnie wszedł na ekrany polskich kin.