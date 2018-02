Marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) spotkał się w piątek z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce. Choć to zwyczajowe spotkanie noworoczne, Karczewski podkreślił jego szczególny charakter: w tym roku przypada bowiem stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. - Jest to dla nas, Polaków, annus mirabilis, rok szczególny, który skłania do szczególnych refleksji - zaznaczył.

Karczewski o „ignorancji albo złej woli”

Karczewski mówił, że w 1939 r. „Polska zachowała się przyzwoicie”. - Choć uległa hitlerowskim i stalinowskim najeźdźcom, Polacy nie podjęli kolaboracji z żadnym z nich. W tej wojnie życie straciło blisko 6 mln Polaków, w tym 3 mln polskich Żydów. Wielka tragedia Holocaustu rozegrała się na naszej ziemi pod batutą niemieckiej okupacji...