Do katastrofy doszło ok. godz. 9 rano w departamencie Var w Prowansji, w pobliżu jeziora Carcesn na północ od Saint-Tropez. Helikoptery leciały z Marsylii do Nicei. Francuskie media donoszą, że maszyny należały do wojskowej szkoły pilotów Ealat.

Służby powołały specjalne centrum kryzysowe, które koordynuje poszukiwania i akcję ratowniczą. Prawdopodobnie ostatni, szósty pasażer helikoptera może jeszcze żyć. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana...