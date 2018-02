Urząd Górniczy w Stralsundzie wydał w środę pozwolenie na budowę gazociągu Nord Stream 2 na niemieckich wodach terytorialnych. Ta decyzja to kolejny dowód, że zwolennicy gazociągu zyskują przewagę w swoistym wyścigu z czasem w sprawie nowelizacji dyrektywy gazowej, którą Komisja Europejska zaproponowała w listopadzie 2017 r.

Chodzi w niej o objęcie morskiego odcinka Nord Stream 2 (poprzez włączenie go do kategorii interkonektorów) regułami antymonopolowego III pakietu energetycznego UE. Nie pozwalają one dostawcom gazu (w tym wypadku chodzi o Gazprom) na jednoczesne pełnienie funkcji operatora rurociągu. Po zastosowaniu III pakietu do Nord Stream 2 (z Rosji przez Bałtyk do Niemiec) Gazprom musiałby dopuścić do gazociągu inne firmy zainteresowane transportem, choć wedle rosyjskiego prawa należy mu się monopol.

...