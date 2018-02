1 ZDJĘCIE In vitro (123RF)

Zielone światło dał temu w czwartek Urząd ds. Rozrodu i Embriologii Człowieka (HFEA) - poinformował "The Guardian". Lekarze w Newcastle będą mogli powołać do życia zarodki, które mają materiał genetyczny dwóch kobiet i jednego mężczyzny. Dzięki temu dziecko nie będzie miało mutacji, które by je skazały na nieuleczalne i ciężkie choroby genetyczne.