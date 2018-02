Ewa Ivanova: Dwóch sędziów z Suwałk, którzy uniewinnili działaczy KOD w głośnej sprawie o rzekome zakłócanie wystawy o gen. Andersie, ma kłopoty. Jednemu grozi dyscyplinarka za wyznaczenie zbyt odległego terminu przesłuchania małoletniej, a drugi otrzymał wytyk za brak należytego nadzoru nad terminami. To retorsje za „nieprawomyślne” wyroki?

Beata Morawiec: Sprawa terminu przesłuchania nie nadaje się ani na wytyk, ani tym bardziej na dyscyplinarkę. Mówię to jako karnistka, była prezes sądu okręgowego i były zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Termin przesłuchania nie jest ustalony sztywno w przepisach. Gołym okiem widać, że to pretekst do szykanowania dwójki sędziów...