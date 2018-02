W ciepłe dni brzegi Sprewy w Berlinie wypełnione są ludźmi. Bo berlińczycy kochają spędzanie wolnego czasu nad rzeką. Szerokie bulwary zajmują ogródki kawiarniane i knajpy, które dzień i noc tętnią życiem. Turyści chętnie zwiedzają miasto z pokładu promów, rowerów wodnych i kajaków. W 2004 na Sprewie powstało kąpielisko Badeschiff połączone z brzegiem pomostem.

Toruń i Bydgoszcz: przystanie, pomosty i boiska

Moda na zagospodarowywanie brzegów rzek dotarła i do polskich miast. W zeszłym roku Toruń otworzył rewitalizowany od miesięcy bulwar Filadelfijski. Za 3,5 mln zł powstały m.in.: pomost dla kajaków, boiska do siatkówki, badmintona i piłki plażowej, plac zabaw, siłownia pod chmurką i miejsce do grillowania. A to nie koniec. Cały projekt ma kosztować 30 mln zł. –...