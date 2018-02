Premierzy Netanjahu i Morawiecki podczas telefonicznej rozmowy w niedzielę porozumieli się co do konsultacji na temat ustawy o IPN. Już kilka godzin po tych uzgodnieniach pojawiły się dwie odmiennej interpretacje – dla władz Polski konsultacje miały być ledwie wyjaśnieniem „poprawnych intencji”, dla Izraela – rozmową, jak mogłyby wyglądać znośne poprawki do polskiej ustawy.

Pomimo to media w Izraelu na serio zajmowały się w ostatnich dniach informacjami, kto może szefować izraelskiej delegacji do Warszawy. Spodziewano się odwleczenia sporu. – Miały być rozmowy, dialog. A tu izba wyższa parlamentu zbliża się do głosowania! – tak donosił we wtorek wieczorem dziennikarz Barak Rawid w telewizji Aruc 10.