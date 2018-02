Rak jelita grubego jest dziś jednym z największych wyzwań medycyny. To nowotwór złośliwy charakteryzujący się największą dynamiką wzrostu. Każdego roku chorobę rozpoznaje się u 18,5 tys. Polaków, a ponad 12 tys. co roku umiera z tego powodu. Według szacunków w najbliższej dekadzie liczba ta wzrośnie do około 25 tys.

To skutek przede wszystkim starzenia się społeczeństwa - głównym czynnikiem ryzyka raka jelita grubego jest właśnie wiek.

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się również na możliwość wpływu nieprawidłowego składu flory bakteryjnej na ryzyko rozwoju tego nowotworu.

