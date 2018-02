Wacław Radziwinowicz: Dziś nad ranem polski Senat uchwalił poprawki do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zna pan ten dokument w tej części, która dotyczy Ukrainy?

Borys Tarasiuk*: Dobrze znam cały.

Jak pan przyjmuje to, co zatwierdził Senat i co teraz może podpisać prezydent?

– Absolutnie negatywnie. Mamy do czynienia z jaskrawym przypadkiem podporządkowania historii politycznym potrzebom rządzącej ekipy. Poprawki do ustawy o IPN, w których mowa o pociąganiu do odpowiedzialności tych, którzy w przeszłości widzą co innego, niż chcieliby w niej zobaczyć aktualnie rządzący w Warszawie, są próbą, przy tym naiwną, narzucenia światu siłą swojej wizji historii. A to dotyczy przecież nie tylko Ukrainy. Negatywna i mocna jest już...