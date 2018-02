Dyrekcja The Metropolitan Opera poinformowała o zerwaniu współpracy z Copleyem w środę. Powodem decyzji była skarga złożona w poniedziałek przez jednego z chórzystów. W oficjalnym oświadczeniu The Met tłumaczy ją "niewłaściwym zachowaniem" w trakcie prób. Świadkowie, z którymi rozmawiali dziennikarze "New York Timesa",?twierdzą, że poszło o wygłoszoną przez Copleya uwagę z podtekstem seksualnym.?

83-letni Brytyjczyk John Copley to jeden z czołowych producentów operowych. Przez wiele lat był związany z Royal Opera House w Londynie i English National Opera, produkował spektakle na całym świecie, m.in. w Australii, Walii i USA. W 2014 r. za zasługi dla opery został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego...