Krukowate są znane z tego, że potrafią rozwiązywać skomplikowane problemy. Nieodmiennie zadziwiają mnie nasze wrony, które rozłupują orzechy, zrzucając je pod nadjeżdżające samochody.

Okazuje się, że ich australijskie kuzynki są jeszcze bardziej zmyślne. Wpadły na to, w jaki sposób dobrać się do trujących ropuch tak, by napełnić dziób i sobie nie zaszkodzić.

Ropucha aga (Rhinella marina), zwana też olbrzymią, jest gatunkiem pochodzącym z Ameryki Południowej i Środkowej. Została przywieziona do Australii przez ludzi w 1935 r. Nie przypadkiem, ale celowo - miała...