Michał Szadkowski: Cztery lata temu w Soczi rosyjskie służby specjalne znalazły sposób na otwieranie próbek sportowców, podmieniały mocz dopingowiczów na czysty. Wydawałoby się, że przed igrzyskami w Pjongczangu Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) i MKOl powinny zadbać o każdy detal. A nie zadbała nawet o pojemniki, w których przetrzymywane są próbki.

Michał Rynkowski: Błąd popełnił producent, ale wizerunkowo sprawa bije w społeczność antydopingową i stawia nas w bardzo niekomfortowej sytuacji. Co najgorsze, to już drugi taki sygnał, wciąż wszyscy pamiętają, co wydarzyło się w Soczi...

Kilka dni temu dziennikarz Hajo Seppelt udowodnił w telewizji ARD, że wystarczy zamrozić butelkę „Bereg-Kit Geneva”, by bez problemów i śladów ją otworzyć....