1 ZDJĘCIE Punkt ładowania samochodu elektrycznego (Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta)

Od 2025 r. biurowce i centra handlowe będą musiały być wyposażone w ładowarki do samochodów elektrycznych. A w budynkach mieszkalnych deweloperzy przygotują infrastrukturę do ich instalacji. Zapłacą za to nabywcy mieszkań.