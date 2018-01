1 ZDJĘCIE Minister finanansów Teresa Czerwińska przemawia podczas debaty budżetowej w senacie, 17 stycznia 2018. (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Ministerstwo Finansów pochwaliło się dziś świetnymi wynikami za ubiegły rok. Mimo że w ustawie budżetowej zapisano 59,3 mld zł deficytu, później szacowano go na 30 mld zł, to finalnie wyszło zaledwie 25,4 mld zł. To oznacza, że gdyby nie program 500 zł na dziecko, mielibyśmy w Polsce budżet zrównoważony, bez dziury w kasie państwa.